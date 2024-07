Suspeito preso por zoofilia é solto e causa revolta em Belém | PA

Casa onde o idoso vive, no conjunto Bela Manoela, no bairro do Tenoné, em Belém | Reprodução/RBATV

Idoso detido nesta semana por matar dois cães foi solto em menos de 48 horas e voltou a aterrorizar os vizinhos no bairro do Tenoné, em Belém.

Nesta última semana, a notícia da prisão de um idoso acusado de matar dois cães e praticar zoofilia com animais domésticos repercutiu nas redes sociais. No entanto, o que parecia ser a justiça sendo feita, logo caiu por terra.

O idoso preso por maus-tratos contra animais não chegou a ficar nem 48 horas detido e foi solto na audiência de custódia. Para piorar, ao deixar a prisão, ele voltou a causar confusão no bairro onde mora, o Tenoné, em Belém.

A repórter Sabrina Linhares, da RBATV, esteve no conjunto Bela Manoela e a equipe de reportagem da emissora flagrou os momentos de terror e revolta vivenciados pelos moradores vizinhos do idoso.

De acordo com uma das moradoras, que não quis se identificar, todos da vizinhança temem o homem pelo comportamento agressivo e inconsequente que ele apresenta. Eles afirmam que é comum ver o idoso discutindo, xingando e atacando as pessoas que vivem na região.

Segundo a mulher, todos estão preocupados com a integridade dos patrimônios e das crianças, que, inclusive, deixaram de brincar na rua por medo de serem atacadas pelo idoso de 63 anos.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2024/17:03:25

