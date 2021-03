Ônibus que saiu de São Félix do Xingu, no PA, colide com caminhão carregado com cimento

(Foto:Reprodução) – Acidente aconteceu nesta quinta-feira, 11, na BR-153. Seis pessoas ficaram feridas.

Um ônibus de viagem que saiu de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, colidiu nesta quinta-feira (11) com um caminhão carregado com cimento na BR-153, em Campinorte (GO). Seis pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão teve ferimentos graves. Havia 32 passageiros no ônibus, sendo que cinco tiveram ferimentos leves, foram atendidos no local e encaminhados para o hospital.

O acidente aconteceu no quilômetro 163 da rodovia, por volta das 4h30 da madrugada. Por causa da força da batida, o caminhão carreta tombou e saiu da pista.

O ônibus tinha como destino a cidade de Goiânia. As causas do acidente serão investigadas.

Por G1 PA — Belém

