Em operação no oeste do Pará, ICMBio aplica quase R$ 410 mil em multas por crimes ambientais

Ações ocorreram na Resex Renascer, em Prainha, e também em unidade de conservação de Porto de Moz. Além de caça e pesca ilegal, extração de madeira e uso irregular de área foram constatados.

Depois de 9 dias de operação em unidades de conservação nos municípios de Prainha, no oeste do Pará, e Porto de Moz, na região sudoeste do estado, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) aplicou R$ 408.520,00 em multas a infratores flagrados cometendo diversos crimes ambientais.

As fiscalizações fizeram parte da operação “Águas Claras” iniciada ainda no final de fevereiro com duração de 9 dias, sem contar os dias de deslocamento e descanso das equipes. As áreas alvos das ações foram as Reservas Extrativistas Renascer, em Prainha, e Verde Para Sempre, em Porto de Moz, além de regiões de várzea.

Operação apreende 10 toneladas de pirarucu e carnes de jacaré, capivara e tracajá em embarcações

Segundo o ICMbio, a média diária de embarcações foi de 10 por dia, tendo como alvo de fiscalização principal os barcos-geleiras que fomentam e comercializam toda a atividade pesqueira da região, também fiscalização secundários como caça comercial, extração ilegal de madeira e conflitos de uso irregular de área dentro da Resex Renascer.

Durante a operação foram apreendidos:

10 toneladas de pirarucu salgado;

436 kg de tambaquis, curimatãs, pacus, surubins, aracus, um tracajá;

170 kg de carne de capivara;

135 kg de carne de jacaré;

8 tracajás;

8m³ de madeira serrada da essência ipê e 7m³ de madeira serrada da essência acapu.

A madeira foi doada à associação de moradores da Resex Renascer, assim como pescado na Resex Verde Para Sempre. Já a carne de caça foi descartada em razão da falta de condições sanitárias aptas ao consumo.

A operação de fiscalização ambiental do Instituto Chico Mendes (ICMBio) contou com a participação e apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de Santarém, da Operação Rios Federais e dos Policiais Militares da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CipAmb).

