OnlyFans: Usuários gastaram mais de 30 bilhões de reais em 2022

(Foto: Shutterstock) – Este número diz respeito ao montante gasto em fotografias, vídeos e conversas com os criadores de conteúdos

Os resultados financeiros do OnlyFans relativos ao ano passado indicam que, até ao dia 30 de novembro de 2022, os usuários gastaram 5,6 bilhões de dólares (30 bilhões de reais) na plataforma.

Este montante diz respeito aos valores que os usuários do OnlyFans pagam por fotografias, vídeos e em conversas com os criadores de conteúdos da plataforma. Este valor representa um aumento de 17% em relação a 2021.

Vale lembrar que o OnlyFans cobra uma taxa de 20% a todas as transações feitas na plataforma.

No que diz respeito a outras informações, o número total de criadores de conteúdos da plataforma teve um aumento de 47% em relação a 2021 e está agora nos 3,2 milhões de pessoas. Quanto ao número de usuários, o número subiu 27% em relação ao ano anterior para os 238,8 milhões.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2023/10:27:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...