Morre MC Marcinho, do hit ‘Glamurosa’, aos 45 anos

Cantor e compositor, famoso pelos hits “Rap do Solitário”, “Princesa” e “Glamurosa”, Márcio André Nepomuceno nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro em 1977. – (Foto:© Reprodução- Facebook).

O funkeiro MC Marcinho morreu neste sábado (26), aos 45 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa D’or desde 27 de junho com um quadro de disfunção múltipla dos órgãos.

O funkeiro começou a carreira em Duque de Caxias, município do Rio de Janeiro, e ficou conhecido nacionalmente como um dos maiores representantes do chamado “funk melody”.

O músico, embora tenha emplacado dois sucessos antes dos 20 anos, só passou a viver do funk depois do lançamento de “Glamurosa”, em 2001.

A música, considerada o maior sucesso de sua carreira, foi inspirada na apresentadora Xuxa Meneghel. A revelação foi feita pelo próprio funkeiro, em 2013, ao site do extinto programa TV Xuxa (Globo).

“O funk deve muito a ela, quando todo mundo tinha preconceito, ela batia no peito e dizia que era funkeira, além de chamar todo mundo para se apresentar no programa dela”, explicou o músico, à época.

Até então, Xuxa desconhecia a homenagem. “Ele tem uma história comigo muito legal. O que as pessoas têm que ver é que eu acabo sendo só uma porta para eles, para o sucesso. Todo mundo sabe que eu sou funkeira e eu acho que ninguém deve nada a ninguém. Amo de paixão as músicas dele.”

Marcinho voltou a falar do papel da apresentadora na carreira dele, em entrevista ao UOL, em 2017. “Eu passei a ser nacionalmente conhecido por causa da Xuxa, que levava vários funkeiros aos programas ‘Xuxa Hits’ e ‘Xuxa Park'”.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2023/10:27:51

