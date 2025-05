Operação Athena reforça policiamento ostensivo em todo o Pará

Foto: Reprodução | O plano foi elaborado com base histórica na análise criminal comparativa dos primeiros meses de 2024, que apontou maior índice de violência em determinados períodos e regiões.

Com o objetivo de reduzir, ainda mais, os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), roubos e furtos, a Polícia Militar do Pará iniciou no dia 1° de maio, a Operação Athena, que reforçou o policiamento ostensivo em todo o estado. A ação foi coordenada pelo Departamento Geral de Operações (DGO) e envolveu os Comandos de Policiamento Intermediários (COINTs), que atuarão com carga operacional máxima em áreas estratégicas até o fim do feriado prolongado, dia 4 de maio.

O plano foi elaborado com base histórica na análise criminal comparativa dos primeiros meses de 2024, que apontou maior índice de violência em determinados períodos e regiões. A operação concentra-se em ações de prevenção especial com grande visibilidade, incluindo patrulhamento ostensivo, saturações, incursões em áreas conflagradas, bloqueios policiais e fiscalização de veículos.

Os pontos de concentração e lançamento da operação foram definidos conforme a estrutura dos COINTs. Em Belém, o Portal da Amazônia foi o local inicial das ações do CPC I, CME, CPA e CPE. Já os demais comandos estão atuando em corredores de grande fluxo e visibilidade, conforme a mancha criminal de suas áreas.

Entre as medidas adotadas estão barreiras e bloqueios para apreensão de veículos roubados ou furtados, incursões em locais com histórico de violência, cumprimento de mandados de prisão e repressão ao tráfico de drogas. O Comando de Missões Especiais (CME) e o Comando de Policiamento Especializado (CPE) dão apoio com reforço de segundo e terceiro esforços.

Segundo o comandante-geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, a Operação Athena reforça o compromisso do Governo do Pará com a segurança pública.

“Estamos mobilizando nossos efetivos, focando em áreas críticas, com o objetivo de proteger vidas e manter a tranquilidade à população paraense. A atuação integrada dos nossos comandos demonstra a força e a eficiência do trabalho policial preventivo e repressivo no combate ao crime”, destacou o comandante.

A meta da Operação Athena é diminuir ainda mais os índices de CVLI durante o período de execução, assegurando a integridade das pessoas em todo o território paraense.

Fonte: Agência Pará/ Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/05/2025/18:12:12

