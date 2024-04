Maconha é encontrada dentro de cestas básicas no Pará

Drogas estavam em tabletes dentro das cestas básicas. — Foto: PC PA

Droga estava escondida nas sacolas com alimentos, transportadas em um ônibus de viagem em Marabá.

Mais de 15 quilos de maconha, do tipo skunk, foram encontrados dentro de cestas básicas que estavam em um ônibus de viagem, em Marabá, no sudeste do Pará.

O caso ocorreu na última quarta-feira (24) e foi confirmado pela Polícia Civil (PC), que realizou a apreensão das drogas.

Ao todo, de acordo com a corporação, 27 tabletes da maconha estavam sendo transportados escondido nos pacotes de cestas básicas em posse de uma mulher, que foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a PC, a substância estava vindo da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e tinha Belém como destino.

Os agentes comunicaram que a ação contou com o apoio de denúncias anônimas efetuadas pelo disque denúncia, o 181. A PC informou que trabalha para identificar quem seriam os possíveis responsáveis por receber a carga na capital.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2024/08:25:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...