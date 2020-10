Operação Cabanagem recaptura foragidos e apreende drogas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A operação foi iniciada pelo serviço de inteligência do Comando de Policiamento da Capital II, por meio do levantamento de endereços de possíveis envolvidos em ameaças e atentados contra agentes de segurança ou de possíveis líderes de facções criminosas”, informou o comandante do CPC II, coronel Sérgio Neves. Durante todo o fim de semana, a PM intensificou o policiamento nos bairros, realizando, ainda, a apreensão de um celular e três rádios transmissores.

You May Also Like