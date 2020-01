Homem é preso suspeito de manter companheira e cinco filhos em cárcere privado em Rondon do Pará

(Foto:Reprodução) – Houve troca de tiros no momento da prisão e um agente ficou ferido. O suspeito também possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Um homem foi preso suspeito de manter em cárcere privado a esposa e cinco filhos na zona rural de Rondon do Pará, no sudeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, houve troca de tiros no momento da prisão e um agente ficou ferido. O policial foi levado para o hospital municipal de Marabá e o estado de saúde é estável.

Segundo a Polícia, a mulher e as cinco crianças eram impedidas de sair de casa sob ameaça de morte. Além disso, as vítimas contam que estavam sem se alimentar corretamente, pois o sequestrador não arcava com as despesas da casa. Ainda de acordo com a Polícia, o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Ao chegar a casa, um policial foi atingido no braço por um tiro de arma de fogo. Logo em seguida, o suspeito saiu do local com uma espingarda calibre 28. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia do município. A espingarda foi apreendida e será periciada.

Resumo do dia

As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail.

Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita.

Insc

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...