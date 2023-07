Operação cumpre mandados no Pará contra suspeitos de golpes de aluguel no Ceará; veja dicas para evitar fraude

Operação policial cumpre mandados em Belém contra suspeitos de golpes de aluguem em Fortaleza — Foto: Polícia Civil Pará/Divulgação

Criminosos alugavam imóveis em Fortaleza a paraenses que só descobriam golpe quando chegavam ao local. Delegada dá dicas para evitar cair em fraude eletrônica.

Uma operação policial cumpriu mandados em Belém contra suspeitos de golpes de aluguel. Segundo a polícia, os criminosos alugavam imóveis no litoral do Ceará, principalmente em Fortaleza, usando um site de negócios. Os clientes só percebiam o golpe quando chegavam ao local.

A primeira fase da ‘Operação Litorânea’ foi divulgada nesta sexta-feira (7) e cumpriu três mandados de buscas e apreensão. Os alvos são investigados por estelionato por meio de fraude eletrônica. Os mandados de busca e apreensão em Belém foram no bairro Cohab e no residencial Quinta dos Paricás, em Icoaraci. Não houve prisões.

As denúncias foram feitas por paraenses no nordeste do país, segundo delegado João Amorim, da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos.

“As vítimas procuraram a Delegacia de Turismo da PC do Ceará para comunicar que haviam negociado o aluguel de apartamentos no litoral do Estado, contudo ao chegar no local de destino perceberam que haviam caído em um golpe, causando transtorno e prejuízos financeiros que giravam em torno de R$ 1 mil por cada vítima, que transferiram o valor como entrada para reserva dos imóveis”, contou.

Documentos, caderno com anotações referentes aos golpes, cartões bancários em nomes de terceiros, máquinas de cartões de crédito e chips de celulares foram apreendidos. O material será periciado e as investigações continuam para identificar os responsáveis.

Dicas para evitar golpes

Segundo a delegada Vanessa Lee, titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC) da PCPA, é importante procurar saber sobre o imóvel antes de fechar o aluguel. Veja as dicas:

“Orientamos a população que atentem para ofertas de valores abaixo do mercado e promoções repentinas;

o ideal é fazer contato com estabelecimentos próximo ao local de desejo de aluguel e levantar informações sobre o imóvel;

outra dica importante é celebrar contrato para garantir a segurança jurídica e obter maior quantidade de informações sobre a proposta de aluguel”, pontuou.

Fonte:g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/18:24:32

