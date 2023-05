“Operação Curupira” desarticula ação de desmatamento em Altamira

(F0to:Reprodução) – Na última quarta (17), foram desarticulados 14 acampamentos e flagradas 10 pessoas que seriam recrutadas para trabalhar no desmatamento ilegal.

nicípio que já esteve no topo do ranking de desmatamento na Amazônia, o Governo do Pará atua para impedir que novos casos aconteçam e que áreas da natureza permaneçam sendo preservadas, garantindo assim a biodiversidade local. Na última quarta-feira (17), no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, na região de integração do Xingu, servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), de Segurança Pública e Agência de Defesa Agropecuária (Adepará) desarticularam 14 acampamentos ilegais e encontraram 10 pessoas, nesses abrigos, recrutadas para trabalhar no desmatamento.

“Na região, ainda considerada sensível e que requer toda a atenção, o modus operandi predominante é mobilizar pessoas para ficarem em acampamentos e só saírem após derrubar toda a área”, revela Amanda Moura, técnica em Gestão Ambiental e fiscal ambiental.



“Operação Curupira” ocorre há quase 100 dias após a instalação da primeira base fixa no município de São Félix do Xingu. Os municípios de Novo Progresso e Altamira também receberam as operações permanentes que se estendem pela região. Em todo o período, nas três bases, 14 pessoas foram presas por cometer crimes ambientais e quase 200 maquinários foram apreendidos e/ou inutilizados.



Fonte Aline Saavedra (SEMAS)/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 18/05/2023/18:32:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...