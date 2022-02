Dois suspeitos de integrarem facção criminosa são mortos pela Polícia Militar durante abordagem em Castelo de Sonhos

Segundo a corporação, eles atiraram contra os policiais ao chegar na residência. (foto:Via WhatsApp)

Houve troca de tiros e nenhum policial foi atingido.

Dois homens foram mortos pela Polícia Militar (PM) durante uma abordagem em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira. Conforme a corporação, após denúncia anônima de venda de drogas, guarnição seguiu em diligência, por volta das 11h40min, a residência na rua paralela à avenida Santo Antônio, nas proximidades ao viveiro de mudas Fontoura, ao chegar no local foram recebidos a tiros. Os policiais, deram voz de prisão, mas não cessaram os disparos, obrigando a reagir. Ainda segundo a PM duas pessoas foram baleadas entre eles, Rosemberg Carvalho Abelardo (Vulgo “BETE” OU “DISCIPLINA DO CV” OU “TERRORISTA ISRAELENSE DO CV” ) e outro rapaz entre 16/á 26 anos (não identificado) de porte magro, cabelo pintado de loiro. Foi prestado socorro às vítimas, atendidas no Hospital (HGCS), não resistiram aos ferimentos e vieram óbito.

A PM afirmou que eles eram membros e um dos líderes de uma facção criminosa Comando Vermelho com passagens por tráfico e homicídio.

