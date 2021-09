Operação da PF cumpre mandados na casa de suspeito de cometer abuso e exploração sexual infantil, no Pará

Se confirmada a hipótese criminal, investigado pode pegar até 27 anos de prisão — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Ação de busca e apreensão deflagrada nesta quarta (29) é desdobramento de investigações que combatem esse tipo de crime.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência de um investigado por crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantil, na manhã desta quarta-feira (29), pela Polícia Federal, em Belém.

A operação chamada de “Samburá” é desdobramento da operação “Caipora 2”, que já havia prendido em flagrante outro investigado por crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil.

Se confirmada a hipótese criminal, o investigado pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável, previsto no código penal, e pelos crimes de produção e armazenamento de pornografia infantil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As penas máximas pelos crimes pode chegar a 27 anos de prisão, segundo a PF.

Até então, as ações de combate à exploração sexual infantil do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Superintendência da PF cumpriram, este ano, sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Baião, Moju, Vigia, Ananindeua e Belém.

Além disso, foram cumpridos sete mandados de quebra de dados telemáticos, duas prisões em flagrante, uma prisão preventiva, e identificação e resgate de quatro vítimas vulneráveis abusadas sexualmente, de acordo com balanço da PF.

As investigações ainda seguem em andamento.

Denúncias de qualquer forma de violência praticada contra crianças e adolescentes podem ser feitas à Polícia Federal pelo e-mail cor.srpa@pf.gov.br ou no telefone (91) 3214-8000.

