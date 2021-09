Jovem de 22 anos é executado a tiros dentro da própria residência, em Itaituba

Dezenas de curiosos se aglomeraram em frente ao local do crime (Foto:Jordan Norato/ Portal Giro)

Jackson dos Santos Silva estava em casa quando foi surpreendido pelo autor do crime, que o atingiu com pelo menos três tiros

Um jovem de 22 anos, identificado como Jackson dos Santos Silva, foi assassinado a tiros no bairro Piracanã, no município de Itaituba, sudoeste do Pará, no final da tarde desta terça-feira (28). Segundo informações da polícia, a vítima estava sozinha em casa quando foi executada, e a suspeita é de que a motivação tenha sido um “acerto de contas” por dívidas com drogas. Nenhuma prisão havia sido realizada até o momento desta publicação.

De acordo com o Portal Giro, testemunhas relataram às autoridades que, antes do crime ser cometido, ainda pela parte da tarde, um homem moreno e forte, que estaria em uma bicicleta e trajando camisa vermelha e preta e mochila, teria chegado na casa da vítima para cobrar uma dívida de R$ 60 por entorpecentes. O suspeito teria feito ameaças a Jackson.

Já por volta das 18h30, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo na 27ª rua. Quando chegaram no endereço informado, os policiais viram a vítima já sem vida, caída ao chão. De acordo com a PM, Jackson foi morto com pelo menos três disparos de arma de fogo. Em seguida, o suspeito fugiu do local em uma bicicleta.

O corpo da vítima foi removido por uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar realiza diligências em áreas próximas ao local do crime, a fim de encontrar o suspeito, que ainda não foi identificado.

Denúncias

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.

O Liberal

