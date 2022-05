Operação da PF identifica 16 trabalhadores com direitos sonegados, sendo um adolescente, em Altamira

(Foto:Divulgação/ PF) – Vários bens envolvidos em crimes contra o meio ambiente foram apreendidos, como veículos, armas de fogo, madeira fruto de desmatamento, combustível, entre outros.

A Polícia Federal realizou, no decorrer da semana, uma série de ações no âmbito da Operação Guardiões do Bioma, visando prevenir e reprimir crimes contra o meio ambiente em Altamira, sudoeste do Pará, e municípios vizinhos.(As informações são do O Liberal).

De segunda (9) à quarta-feira (11), foram realizadas várias fiscalizações na região, e pelo menos 16 trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas sonegados foram identificados, sendo um adolescente em atividade proibida.

A operação foi uma ação conjunta entre a PF, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Força Nacional. Também foram lavrados Autos de Infração Ambiental e Termo de Embargo pelo Ibama. Os policiais apreenderam vários bens envolvidos em atividades ilegais, como veículos, armas de fogo, madeira fruto de desmatamento, combustível, entre outros.

No total, foram apreendidos, durante a operação, dois caminhões, um trator, cerca de 10 metros cúbicos de madeira, 900 litros de óleo diesel, um rádio satélite proibido e uma arma de fogo do tipo rifle. Os prováveis responsáveis pelos ilícitos foram intimados a comparecer na Delegacia de Polícia Federal, em Altamira.

De acordo com a PF, eles serão ouvidos pela autoridade policial, pelo procurador do trabalho e pelos auditores fiscais do trabalho e, conforme o caso, as diligências podem resultar em assinaturas de Termos de Ajuste de Conduta (TACs), ajuizamento de Ações Civis Públicas (ACPs) e lavraturas de Autos de Infração, sem prejuízo do que se concluir no inquérito policial.

Jornal Folha do Progresso em 12/05/2022/09:24:03

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...