Jovem é preso em flagrante por matar pai a facadas durante discussão, em Paragominas (PA)

A Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local, realizaram a perícia e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas. (Com informações do g1 Pará — Belém).

De acordo com a Policia Militar, o suspeito tentou fugir, mas foi preso em flagrante. Inicialmente, ele alegou que a vítima caiu em cima da faca, mas a versão foi descartada pela perícia. O suspeito acabou confessando a autoria do crime.

Um rapaz de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (26) após matar o próprio pai durante uma discussão em família. O caso ocorreu no bairro Jaderlândia, em Paragominas, na região nordeste do Pará.

