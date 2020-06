Volta às aulas em escolas particulares é adiada para o começo de julho no Pará

A data inicial para retomada é primeiro de julho, mas vai depender dos números da pandemia (Foto:Divulgação)

Retomada de atividades presenciais seria no dia 16 de junho, mas sindicato diz que não há condições no momento para a volta

As aulas presenciais nas escolas particulares do Pará terão seu reinício adiado mais uma vez. O Sindicato das Escolas Particulares (Senepe), que havia sugerido ao Conselho Estadual de Educação (CEE) o dia 16 de junho como data para a retomada, agora entende a data é inviável para a retomada gradual das atividades presenciais, informou a entidade.

Segundo o Senepe, as instituições de ensino privadas estão sugerindo a data de 1º de julho, mas isso também dependerá das autoridades sanitárias dos governos estadual e municipal para que esse retorno seja feito em condições sanitárias admissíveis.

Na nota técnica anterior sobre a retomada gradual das atividades, após dois meses de interrupção das aulas, a proposta do CEE para as escolas privadas para as atividades presenciais seria dividida em três fases: primeira, com adoção de medidas preliminares, incluindo “reorganizar o calendário mediante definição do reinício das atividades letivas, incluindo a reposição de conteúdos e carga horária de forma presencial e não presencial, considerando retomar progressivamente as atividades presenciais a partir de 16 de junho, a critério de cada estabelecimento de ensino, num retorno paulatino à presencialidade de 25%, 75% e 100%, garantindo que da primeira para segunda (de 25% para 75%) e desta para a terceira fase (de 75% para 100%), haja um intervalo de 15 dias entre cada uma (observado o limite de 1,5 m² por aluno)”.

A segunda fase ocorreria de 16 de junho a 15 de julho, com a retomada paulatina das aulas; a terceira fase sendo de 16 de julho em diante, com o retorno às aulas presenciais.

Por:Redação Integrada

