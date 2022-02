Operação destrói maquinários de garimpos na região do Tapajós em Jacareacanga

A operação conta com apoio da PF, Forças Armadas, Força Nacional, Ibama e outros órgãos. (foto:Rede social)

Uma operação do IBAMA iniciou nesta segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, e atingi garimpos na região do rio, tapajós na cidade de Jacareacanga.A base foi montada no aeroporto da cidade.

O trabalho tem conta com apoio de helicópteros, homens das Forças Armadas, da polícia Federal e fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a missão começou nesta segunda-feira e deve durar 30 dias. A base foi montada no aeroporto da cidade.

Em nota, o Ministério informou que a ação dá apoio à Polícia Federal nas ações de repressão ao garimpo ilegal, conforme portaria publicada no último dia 11 de fevereiro.

O governo não divulgou sobre a operação, garimpeiros postaram nas redes sociais.

Assista ao vídeo

A operação vem em meio ao decreto presidencial que Institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala e a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala.

Leia mais: DECRETO Nº 10.966, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022

As imagens mostram a destruição de máquinas e equipamentos usados para extrair ouro.

Conforme relato dos garimpeiros, ao menos quatro helicópteros estão apoiando a operação, em uma região de difícil aceso.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública a portaria autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio às ações de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na área que compreende a Amazônia Legal, por 30 dias, podendo ser prorrogado, caso seja necessário. Não há detalhes sobre o efetivo utilizado.

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2022/21:28:18

