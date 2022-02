Bolsonaro viaja à Rússia em um momento de tensão do Kremlin com Ucrânia

A comitiva presidencial deve desembarcar nesta terça-feira (15) em Moscou (Foto: Divulgação / Palácio do Planalto)

Bolsonaro deixa o Brasil para se reunir com Vladimir Putin

Questionado sobre o momento de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, o chefe do Palácio do Planalto reforçou que a viagem será feita para ampliar os acordos comerciais entre os dois países.

Em seguida, Bolsonaro visitará a Hungria, liderada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, acusado de uma série de violações de direitos humanos. (A informação é da BandNews FM)

O chefe do Executivo foi aconselhado a não a fazer essas viagens, mas mesmo assim insistiu.

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta segunda-feira, que não vê maiores problemas na viagem do presidente à Rússia.

“Semana passada o presidente da Argentina esteve lá, zero trauma. Então, não vejo problema. Essa tensão que está ocorrendo é fruto das pressões de ambos os lados, entre a Rússia, a própria Ucrânia que está imprensada e, óbvio, o pessoal da Otan com os EUA à frente. Na minha opinião, vai ficar nesse jogo de pressão. Então, a viagem do presidente é um dia só lá, sem maiores problemas”.

Mourão ficará no exercício da Presidência da República em razão da viagem. Bolsonaro deve retornar na sexta-feira.

