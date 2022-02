Cursos gratuitos sobre Covid-19 e outras epidemias virais são lançados pela Fiocruz

São 80 mil vagas em especializações abertas ao público

O Programa Educacional em Vigilância e Cuidado em Saúde no Enfrentamento da Covid-19 e de outras Doenças Virais (VigiEpidemia), desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Mato Grosso do Sul, será lançado amanhã (15) ofertando 80 mil vagas em cursos gratuitos, para qualquer pessoa interessada em saber mais sobre a área de saúde, o enfrentamento da epidemia de covid-19 e outras epidemias virais.

Organizado em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o lançamento será feito por uma transmissão ao vivo na internet, em que haverá uma mesa-redonda com os pesquisadores sobre o tema: A vigilância em saúde nas epidemias/pandemias: o que podemos esperar em 2022? O evento poderá ser assistido através do link.

O conteúdo e os recursos educacionais, conforme a Fiocruz, foram elaborados com a participação de docentes e pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa. De início, o programa terá uma primeira etapa com quatro cursos autoinstrucionais e dois complementares que são opcionais e contam com tutoria e certificação de especialização. Entre os 80 mil possíveis alunos, mil poderão obter certificado de especialização do programa, mediante chamamento público.

A coordenadora de Educação da Fiocruz Mato Grosso do Sul, Debora Dupas Gonçalves do Nascimento, explicou à Agência Brasil que o objetivo do VigiEpidemia é promover a qualificação dos trabalhadores e profissionais de saúde, gestores e interessados na área para o enfrentamento da covid-19 e outras epidemias de doenças transmissíveis por vírus no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

