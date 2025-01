Operação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará conclui com sucesso resgate em mina clandestina de cobre

Foto: Reprodução | Após 44 horas de intensos trabalhos de resgate, os três garimpeiros soterrados em uma mina clandestina de cobre na Vila Nova Jerusalém, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, foram resgatados com vida na noite deste sábado (25). O primeiro deles, João Vitor, foi içado à superfície por volta das 22h. O último a ser retirado, Issac, foi resgatado às 23h40.

As vítimas estavam presas a mais de 50 metros de profundidade em um túnel que desabou na madrugada de sexta-feira (24), por volta das 2h. Segundo as autoridades, o acidente foi causado pelas intensas chuvas que atingiram a região, combinadas com a fragilidade estrutural da mina ilegal.

A comunicação com os trabalhadores foi mantida por meio de uma tubulação improvisada, que permitiu o envio de água e alimentos. Apesar de debilitados, os três garimpeiros foram resgatados conscientes e encaminhados ao hospital de Canaã dos Carajás para avaliação médica.

**Operação de Resgate**

O resgate foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, com o apoio de uma equipe especializada de Belém, incluindo mergulhadores e militares treinados para operações de alta complexidade. A inundação do túnel foi um dos principais desafios, exigindo o bombeamento de milhares de litros de água para viabilizar o acesso às vítimas.

Além disso, colegas garimpeiros auxiliaram no planejamento, fornecendo informações detalhadas sobre a estrutura da cava subterrânea. O túnel principal ficou bloqueado após o desabamento de uma caixa de contenção, dificultando ainda mais os trabalhos de salvamento.

A operação foi concluída com sucesso graças à coordenação das equipes de resgate e à rápida resposta após a identificação do incidente. O governador Helder Barbalho (MDB) comemorou o sucesso da operação e destacou o empenho dos bombeiros.

Fonte: O Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/08:04:41

