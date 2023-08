Operação do Ibama já dura 10 dias em combate ao garimpo ilegal na região do Tapajós, PA;Vídeo

Megaoperação do Ibama reduz em mais de 10 vezes os alertas de garimpo ilegal na região do Tapajós, PA (fotos:Divulgação IBAMA)

Alertas caíram de 212 para 20 na região do Tapajós como resultado da Operação Xapiri-Tapajós.

Como resultado da Operação Xapiri-Tapajós, deflagrada em agosto pelo Ibama e outras instituições na região do Tapajós (PA) para conter a poluição do rio, os alertas de garimpo ilegal caíram de 212 para 20, uma redução de 90,5%, no intervalo de uma semana antes e uma semana após o início da operação. A ação fiscalizatória, maior realizada na região, já dura dez dias e envolveu uma varredura dos afluentes do rio nos municípios paraenses Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso. Foi empregado número recorde de aeronaves na operação, sendo cinco helicópteros do Ibama e quatro do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em ação simultânea.

Com foco em unidades de conservação federais e terras indígenas, dentre elas a Munduruku, os agentes inutilizaram, até o momento, 49 escavadeiras hidráulicas, 66 dragas, 55 motores estacionários e seis tratores, em um total de 176 equipamentos. O prejuízo causado aos infratores é da ordem de R$ 95 milhões.

Leia Também:Vídeo mostra desespero de garimpeiros apagando fogo de máquina destruída em operação do Ibama

O início da operação, no último dia 10 de agosto, coincidiu com o Dia do Fogo, em referência a ação criminosa de infratores realizada em 2019, em que programaram uma grande queimada simultânea em conjunto em Novo Progresso, produzindo grandes focos de incêndio na Floresta Amazônica. A operação também visa ao impedimento de que a lama decorrente dos garimpos ilegais avance pelo rio Tapajós, como ocorreu em 2021. Na época, a pluma de sedimentos resultante da atividade criminosa chegou a Alter do Chão (PA).

Realizada em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Operação Xapiri-Tapajós também conta com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Força Nacional (FN) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Operação Xapiri

A operação recebeu o nome Xapiri em referência ao seu significado: são guardiões invisíveis das florestas, espíritos nos quais os ancestrais animais dos povos Yanomami se transformaram. Eles são evocados nos rituais xamânicos para refrescar a terra, curar o corpo e afastar as epidemias. Sua aparição é cintilante e, seus cantos, ensurdecedores.

Veja (abaixo) Imagens da Operação Xapiri-Tapajós:

Fonte: ASCOM/IBAMA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...