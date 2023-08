Vídeo mostra desespero de garimpeiros apagando fogo de máquina destruída em operação do Ibama

Foi gravado durante Operação Sempre Verde, que combate a mineração e desmatamento na região garimpeira de Novo Progresso e Itaituba, no Pará.

No vídeo mostra desespero dos garimpeiros tentando conter o fogo que destruí uma escavadeira destruída na operação por fiscais do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

A gravação original, foi enviada para o Jornal Folha do Progresso, neste final de semana.

Flona Jamanxim, Transgarimpeira e comunidades em torno da BR 163, são os alvos da operação “Sempre Verde”na região de Novo Progresso-PA.

Desde o início de agosto, fiscais do Instituto Chico Mendes e Ibama, com apoio da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Força Nacional (FN), percorrem unidades de conservação no Pará, no entorno das estradas BR-163 e 230 para combater desmatamento e mineração ilegais. A operação está concentrada na Floresta Nacional do Amana, mas abarca outras unidades ao redor.

