Operação em presídios resulta na apreensão de objetos cortantes, entorpecentes e celulares

Uma revista em todas as 45 unidades penitenciárias do Pará, de forma simultânea, fez parte da Operação Jano, realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Diretoria de Administração Penitenciária (DAP) e do Comando de Operações Penitenciárias (Cope).

Na sexta-feira (21), as revistas buscaram objetos ilícitos que pudessem ser usados para atentar contra a segurança pública, além de possibilitar a verificação das condições estruturais locais.

Mais de 700 agentes da segurança pública atuaram na operação, direta e indiretamente. Nas 45 unidades carcerárias estaduais foram apreendidos 78 estoques, 300 gramas de entorpecente, mais de 10 celulares e outros objetos. Não houve necessidade do uso de força. A rotina administrativa das unidades penitenciárias permaneceu inalterada, com visitas, audiências, atendimentos por advogados, assistência biopsicossocial, trabalho e estudo.

No Centro de Recuperação Penitenciário do Pará IV (CRPP IV), também em Santa Izabel, após a entrada da tropa os 322 internos foram retirados das celas, para que a revista fosse iniciada. Não foram encontrados objetos ilícitos e sujeira, devido à padronização implantada nas unidades penitenciárias, que priorizam ordem, disciplina, higienização e humanização.

“A Operação Jano visa à prevenção de algum fator que possa representar risco. Estamos trabalhando para que não haja nenhum problema nesse feriado, por isso a realização das revistas nas casas penais de forma simultânea”, informou o major Jacson Sobrinho, subcomandante do Cope.

A operação resultou de ação conjunta da Seap; Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa social (Segup), por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp); Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP); comandos especializados da Polícia Militar, Batalhão de Polícia Penitenciária (Bpop), Comandos de Policiamento Regional (CPRs) e Comando de Missões Especiais (CME); Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com a Seap, desde 2019, quase 300 revistas foram realizadas nas unidades da Região Metropolitana de Belém e do interior. Além das revistas habituais, a Operação Jano – realizada pela primeira vez em 2019, em período anterior às festas de fim de ano – permitiu a apreensão de 514 materiais ilícitos.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos, a “Jano” demonstra o “caminho certo em que está o sistema prisional no Estado”. “A primeira Operação Jano foi um sucesso. Nós conseguimos evitar situações de tumulto e motins, como sempre aconteciam em período anterior a nossa gestão, pois Carnaval, fim de ano, Dia das Mães e outras datas festivas significavam a ocorrência de, ao menos, um motim no sistema prisional do Pará. Nessa operação, confirmamos que estamos superando esse estigma, e creio que as situações do passado já não vão mais acontecer”, reiterou.

