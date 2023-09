Operação no interior do Maranhão combate extração ilegal de ouro

A Polícia Federal realiza nova operação para reprimir a extração ilegal de ouro. Dessa vez, no interior do Maranhão. A ação desta quarta-feira (27) contou com apoio do Ibama e do Centro Tático Aéreo do estado e também apurou danos ambientais, em Área de Proteção Ambiental.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Godofredo Viana e São Luís, capital do estado. Uma pessoa foi presa em flagrante.

A operação apura atividade de mineração clandestina, com utilização de tratores, além de outros equipamentos para o beneficiamento de ouro para exportação. Todo o material apreendido foi destruído e inutilizado. Os criminosos utilizavam dragas, bicos de jato e escavadeiras hidráulicas, provocando erosão do solo, contaminação da água, além da destruição de habitats naturais, conforme explica o delegado José Vagner.

Ao longo da investigação, foram identificados os garimpeiros envolvidos, além dos donos das terras, pai e filho. Esses dois cobravam até 19% do valor do ouro extraído. De acordo com o delegado José Vagner, o crime vem ocorrendo há décadas na região.

Um dos investigados, inclusive, já foi prefeito de Godofredo Viana, cidade do litoral maranhense, com menos de 12 mil habitantes. O ex-prefeito é réu pela mesma prática, só que em outro inquérito policial.

