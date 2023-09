Grupo que transportou 420 kg de droga em avião apreendido é alvo de operação da Polícia Federal no MT

Polícia Federal cumpriu mandados em cinco municípios de Mato Grosso e em outros estados — Foto: Polícia Federal

Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva, 22 mandados de busca e apreensão. A Justiça autorizou, dentre as medidas, o sequestro de cerca de R$ 40 milhões dos investigados.

As ordens judiciais foram cumpridas em 5 municípios do estado

Um grupo que transportou mais de 420 kg de droga em um avião que foi apreendido é alvo da ‘Operação Pelos Ares’ da Polícia Federal. A ação foi deflagrada nesta quinta-feira (28) e 80 policiais cumpriram 2 mandados de prisão preventiva, 22 mandados de busca e apreensão e ordem de sequestro de bens imóveis, móveis e valores, em cinco municípios do estado. As ordens judiciais também foram cumpridas no Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais.

Segundo a PF, o objetivo da operação é desarticular a associação voltada ao tráfico internacional, com a prisão dos principais líderes e a descapitalização através da apreensão de bens obtidos com os lucros da atividade criminosa e utilizados na lavagem de dinheiro.

Os 24 mandados foram cumpridas em:

*Tangará da Serra – um de prisão e 6 de busca e apreensão;

*Campo Novo do Parecis – um de prisão e 3 de busca e apreensão;

*Peixoto de Azevedo – um de busca e apreensão;

*Sorriso – 3 ordens judiciais de busca e apreensão;

*Cuiabá – 4 mandados de busca e apreensão;

*Curitiba (PR) – 3 mandados de busca e apreensão;

*Alvorada (RS) – um mandado de busca e apreensão;

* Conceição das Alagoas (MG) – um mandado de busca e apreensão.

As investigações começaram com a apreensão da droga no município de Denise, a 208 km de Cuiabá, além de uma aeronave, armas, munições, entre outros objetos.

A Polícia Federal constatou que o avião apreendido foi adquirido por um grupo de traficantes para trazer o entorpecente ao território nacional através da fronteira do Brasil com a Bolívia e, posteriormente, enviar o material para a região litorânea do país e para o exterior.

Durante as investigações, ficaram evidenciadas movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos líderes do esquema, que se utilizam de laranjas no intuito de dar aparência lícita aos bens provenientes do tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Federal, as equipes perceberam as movimentações financeiras quando ultrapassaram R$ 5 milhões.

Relembre o caso

Aeronave foi abordada pela polícia após pousar em pista clandestina em Denise (MT) — Foto: Gefron-MT

A aeronave que transportava mais de 420 kg de cloridrato de cocaína proveniente da Bolívia foi apreendida, após pousar em uma pista clandestina em Denise, em junho de 2018. Segundo a polícia, o piloto iria abastecer a aeronave no local antes de seguir com a droga para o Porto de Santos (SP). Na sequência, a droga seguiria para a Europa.

A apreensão foi feita pelo Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), em operação conjunta com o setor de inteligência da Polícia Federal, após recebimento de denúncia anônima.

De acordo com o Gefron, um homem, suspeito de dar suporte ao tráfico em solo, foi baleado e morreu após ser encaminhado para o hospital.

Outros três suspeitos de dar apoio à aeronave em um carro, na pista clandestina, fugiram do local durante a ação da polícia. Conforme o Gefron, eles entraram em uma região de mata. Além da aeronave e da droga, também foram apreendidas duas armas no local.

Fonte:G1MT/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/16:25:46

