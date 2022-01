Operação no Pará apreende 2 toneladas de peixes no período de defeso

(Foto:Reprodução) – Mais de duas toneladas de pescado foram apreendidas durante operação de fiscalização ambiental referente ao período de defeso, no Mosaico Lago de Tucuruí, realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade-(IDEFLOR-Bio), por meio da Gerência do Mosaico Lago de Tucuruí, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Polícia Militar de Tucuruí, Secretarias municipais de meio ambiente e Eletronorte. A ação foi realizada entre 13 e 17 de janeiro. (Com informações da Agência Pará)

A ação teve como objetivo combater a pesca, transporte e comércio irregular do pescado no período do defeso, que teve início no último 1º de novembro de 2021 e segue até 28 de fevereiro de 2022, na Bacia Hidrográfica do rio Tocantins/ Gurupi. De acordo a Instrução Normativa Interministerial N° 13, de 25 de outubro de 2011, nesse período é permitida somente a pesca para subsistência, com a captura máxima por pescador, de 5 kg mais um exemplar, por ato de fiscalização, respeitados os tamanhos mínimos de captura estipulado na legislação em vigor.

Segundo a Instrução Normativa- capítulo II Art. 3º- fica proibida, na bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Gurupi, a pesca com a utilização dos seguintes petrechos e métodos: redes e tarrafas de arrasto de qualquer natureza; redes de emalhar, espinhel e qualquer outro apetrecho cujo comprimento ultrapasse 1/3 da largura do ambiente aquático, independente da forma como estejam dispostos no ambiente; armadilhas tipo tapagem, pari, cercada ou quaisquer aparelhos fixos com a função de bloqueio e outros.

A presidente do IDEFLOR-Bio, Karla Bengtson, ressalta que o Instituto tem como competência a gestão da biodiversidade e a execução das políticas de preservação, conservação e uso sustentável da biodiversidade, da fauna e da flora terrestres e aquáticas no Estado. “As ações de fiscalização ambiental realizadas em parcerias com demais órgãos ambientais são imprescindíveis para garantir a reprodução das espécies no período do defeso da bacia hidrográfica do rio Tocantins, onde estão localizadas as Unidades de Conservação que compõem o Mosaico.

Ao todo, 2.330kg de pescado foram apreendidos no decorrer da fiscalização, destes 960 kg das espécies Tucunaré e Pescada foram confiscados na madrugada da última segunda-feira (17). O pescado foi doado para famílias dos bairros Matinha, Beira Rio e Sapolândia, que se encontram em situação de vulnerabilidade devido à cheia do rio Tocantins. Cerca de 120 famílias, remanejadas para abrigo provisório construído pela prefeitura de Tucuruí no Parque de Exposição, foram contempladas com a doação do pescado.

A gerente do Mosaico Lago de Tucuruí, Maria Bogéa, disse que todo pescado apreendido nas operações de fiscalização ambiental, seja de rotina ou defeso são destinadas a instituições filantrópicas e bairros carentes dos municípios que abrange o mosaico Lago de Tucuruí.

O Mosaico do Lago de Tucuruí é uma área de proteção ambiental, formada por três unidades de conservação que são a Área de Proteção Ambiental (APA) Mosaico Lago de Tucuruí, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Alcobaça e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Pucuruí-Ararão, que abrange os limites territoriais dos municípios de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento.

