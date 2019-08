Detran prorroga pagamento de licenciamento por falhas na rede

Os proprietários de veículos, com final de de placa 47, 57 e 67, poderão realizar o pagamento sem multa(Foto:Igor Mota / O Liberal)

Na manhã desta sexta-feira (9), o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) informou que devido à falta de energia elétrica, o sistema de rede apresentou falhas e o órgão foi obrigado a encerrar o atendimento ao público em todo Estado antes do previsto.

Por isso, os proprietários de veículos, com final de de placa 47, 57 e 67, que deveriam licenciar seus carros até esta sexta-feira (09), terão até a próxima quarta-feira (14) para realizar o pagamento da taxa, sem multa. Para que os usuários não sejam penalizados, o órgão comunicou aos agentes de fiscalização que não haverá autuação devido ao atraso no pagamento do licenciamento durante este período.

Fonte:Redação Integrada, com informações da Agência Pará

09.08.19 15h29

