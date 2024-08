Operação prende 14 pessoas envolvidas com jogo do bicho em MT

A Delegacia Regional de Rondonópolis deflagrou, nesta terça-feira (13), a Operação Arca de Noé para combater a contravenção penal do jogo do bicho em Rondonópolis e região. Foram cumpridas 16 ordens judiciais de busca e apreensão em pontos comerciais da cidade.

Os mandados de buscas resultaram na apreensão de 37 máquinas semelhantes às de cartões de crédito, que são usadas para os jogos, e em 14 pessoas conduzidas à Delegacia Regional.

O delegado regional Thiago Damasceno destacou que a contravenção penal de jogo do bicho já merece ser combatida pela sua ilicitude e apontou que, por trás da aparente inofensividade, organizações criminosas utilizam os jogos de azar para se capitalizarem e cometerem crimes graves como o tráfico de drogas e de armas, corrupção de servidores públicos, crimes contra a vida e patrimoniais.

“Sabemos que, em um passado não muito distante, Mato Grosso já sofreu com a influência nefasta do jogo do bicho e a ação de hoje visa impedir o fortalecimento e o domínio dessas organizações criminosas”, pontuou o delegado.

A operação desta terça-feira é a primeira fase da investigação que visa identificar e autuar os membros da organização criminosa que dão sustentação ao jogo do bicho na cidade.

O material apreendido passará por perícia da Politec.

Mais de 30 máquinas usadas em apostas foram apreendidas.

