MEC e Inep divulgam resultados do Ideb 2023

Ministro da Educação e presidente do Inep apresentarão dados da edição de 2023 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Coletiva de imprensa vai acontecer na quarta-feira (14), às 11h, na sede do MEC

ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, participarão de coletiva de imprensa para divulgação dos resultados de 2023 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na quarta-feira, 14 de agosto, na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF).

Os jornalistas interessados em participar da coletiva devem fazer o credenciamento pelo formulário. Para realizar o cadastro, é necessário informar nome completo, veículo de imprensa, CPF, telefone e e-mail para contato. As vagas poderão ser limitadas. As planilhas com resultados de cada município e escola serão divulgadas no portal do Inep, na quarta-feira (14) à tarde.

Ideb – O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas.

Serviço

Coletiva de imprensa para apresentação dos resultados do Ideb 2023

Data: 14 de agosto de 2024 (quarta-feira)

Hora: 11h (horário de Brasília)

Local: Sala de Atos do MEC

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 9º andar, Brasília (DF)

Credenciamento: Os jornalistas interessados em participar da coletiva devem se credenciar pelo formulário até as 18h de terça-feira, 13 de agosto

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do Inep e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2024/14:24:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...