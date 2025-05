Servidores do CRM-PA protestam contra assédio moral e denunciam violações trabalhistas

(Foto: Reprodução) – A mobilização desta segunda é a primeira de uma série de paralisações previstas para o mês de maio, sempre com duração de duas horas semanais.

Servidores do Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA) realizaramm, nesta segunda-feira (5), uma manifestação em frente à sede da instituição, localizada na Avenida Generalíssimo Deodoro, em Belém. O ato, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do Estado do Pará (SINDICOPA), tem como objetivo denunciar práticas de assédio moral atribuídas à atual gestão do órgão.

De acordo com o sindicato, os trabalhadores têm sido submetidos a uma série de violações de direitos nos últimos anos. Entre os principais pontos apontados estão a imposição de um novo Plano de Cargos e Salários com redução de direitos, a troca do plano de saúde por outro com menor cobertura — excluindo servidores lotados no interior —, e o corte na remuneração por participação em reuniões de licitações.

Outro episódio grave citado pelo sindicato ocorreu durante a pandemia de Covid-19, quando, mesmo com recomendações nacionais para trabalho remoto, a gestão do CRM-PA teria obrigado os servidores a manterem o trabalho presencial em Belém. A medida foi contestada judicialmente e revertida, determinando o home office para os funcionários durante o período mais crítico da pandemia.

O vice-presidente do SINDICOPA, Allan Michel, explica que as ações da gestão do CRM-PA comprometeram inclusive a fiscalização médica no estado. “Grande parte dos médicos responsáveis por essas atividades são idosos, grupo de risco na pandemia. Mesmo assim, houve imposição para trabalho presencial, enquanto outras atividades eram suspensas”, afirmou.

A Justiça do Trabalho acolheu a ação movida pelo sindicato, com decisão confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A decisão determina que o CRM-PA cesse imediatamente qualquer prática de assédio moral, restabeleça o plano de saúde anterior, retome o pagamento integral por participação em reuniões de licitação e deixe de penalizar ausências por motivos médicos. A condenação inclui ainda o pagamento de R$ 5 mil a cada servidor por danos morais individuais, além de R$ 50 mil por danos morais coletivos, a serem revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A decisão ainda é passível de recurso.

A mobilização desta segunda é a primeira de uma série de paralisações previstas para o mês de maio, sempre com duração de duas horas semanais. O sindicato assegura que os atendimentos prestados pelo CRM-PA à população — como registro de médicos e clínicas, fiscalizações e recebimento de denúncias — não serão interrompidos.

Fonte: Redação – estadodoparaonline e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/15:06:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...