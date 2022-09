Operação prende 25 pessoas e apreende 36 aviões em combate ao garimpo ilegal na Terra Yanomami

(Foto: Divulgação/ANAC) – Ação também apreendeu de 15,6 mil litros de combustíveis e 23,9 toneladas de minérios que teriam sido extraídos do território indígena.

Uma operação contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami prendeu 25 pessoas e apreendeu 36 aeronaves utilizadas por organizações no garimpo ilegal e outros crimes ambientais. A coordenação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Os resultados foram divulgados nessa quinta-feira (2).

A ação também teve o objetivo de restabelecer as Bases de Proteção Etnoambiental na região. Segundo o MJSP, a operação iniciou em agosto e os números são resultado dos últimos três meses de ações.

Também foram identificados três locais onde eram realizadas manutenção de aeronaves sem a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Um total de 15,6 mil litros de combustíveis foram confiscados. A operação resultou ainda em 23,9 toneladas de minérios apreendidos e 119 munições embargadas.

A operação Guardiões do Bioma – Terras Indígenas é uma força tarefa coordenada entre órgãos governamentais para enfraquecer as organizações criminosas que atuam na Amazônia Legal promovendo o desmatamento e o garimpo ilegal. Essa é a segunda ação do grupo na terra Yanomami, em 2021 por exemplo, 90 aeronaves foram apreendidas e 22 foram destruídas. (Com informações do Portal Roraima).

