Operação da PF e Ibama no Amazonas destrói 26 dragas e balsas na 2ª maior terra indígena do Brasil

Operação da PF e Ibama destrói 26 dragas e balsas no Vale do Javari (AM). — Foto: Reprodução/Jornal Hoje

A Operação Xapiri de combate ao garimpo ilegal no Amazonas está concentrada nos municípios de São Paulo de Olivença e Jutaí. A região foi onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips foram mortos há poucos mais de um ano.

Uma operação conjunta do Ibama e da Polícia Federal contra a ação de garimpeiros ilegais destruiu 26 dragas e balsas na segunda maior terra indígena do Brasil, localizada no Vale do Javari, interior do Amazonas. As dragas são enormes e podem provocar grandes danos ambientais.

A Operação Xapiri de combate ao garimpo ilegal no Amazonas está concentrada nos municípios de São Paulo de Olivença e Jutaí. Ao todo, 26 dragas e balsas do garimpo ilegal foram destruídas.

Os lugares onde estavam os equipamentos são de difícil acesso, mas nem a seca dos rios impediu a ação dos garimpeiros ilegais. A Polícia Federal e o Ibama usaram helicópteros para chegar às localidades.

“Tivemos resultados expressivos, considerando principalmente o período da seca. A PF, juntamente com o Ibama, conseguiu estabelecer uma metodologia de atuação para enfrentar de maneira enérgica essas organizações criminosas que atuam na região do Vale do Javari”, disse Umberto ramos, superintendente da PF-AM.

Os locais remotos da operação ficam dentro do Vale do Javari, a segunda maior Terra indígena do país. A presença de garimpeiros nessa região preocupa as autoridades brasileiras não apenas pela atividade ilegal ou pelos danos ambientais, mas também pelos riscos de contato com indígenas isolados.

“Conforme o garimpo avança, as dragas vão subindo cada vez mais os rios, pois a disponibilidade de ouro acaba sendo maior nas cabeceiras dos rios e dos igarapés, assim como toda a logística deles vai se tornando mais facilitada conforme o garimpo avança”, explica Hugo Loss, coordenador de operações de fiscalização do Ibama.

“Então, isso faz com que o avanço do garimpo promova um grande risco para essa população isolada que estava nessa dessa região”, completa.

A região do vale também foi onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips foram mortos há poucos mais de um ano.

Além das dragas incendiadas, vários materiais e barcos foram destruídos. Os agentes também recolheram uma antena usada para fazer a comunicação na floresta. A operação começou há quase uma semana e deve continuar.

A Polícia Federal quer chegar até os financiadores da extração do ouro ilegal nessa região do interior do Amazonas.

Fonte: Jornal Hoje e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/10:23:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...