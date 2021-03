Operação prende casal suspeito de envolvimento com latrocínio em Altamira, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia, as investigações continuam para apreender a arma utilizada no latrocínio, recuperar os bens subtraídos e finalizar o inquérito policial. Por G1 PA — Belém

A operação teve apoio de agentes do Núcleo de Apoio à Investigação (Nai), 22º Seccional de Polícia, Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) e equipe de plantão da 11° Superintendência Regional do Xingu (Risp).

Operação Hefesto prende casal suspeito de envolvimento com latrocínio em Altamira, no Pará — Foto: Reprodução / Polícia Civil

You May Also Like