Comemoração do aniversário de Alta Floresta (MT) terá bolo de 47 metros

Evento será realizado no próximo dia 19 — Foto: Reprodução

Bolo foi orçado em R$ 65,1 mil e o anúncio gerou revolta na população.

A Prefeitura de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, anunciou que a comemoração do aniversário de 47 anos do município, no próximo dia 19 de maio, terá um bolo de 1.034 kg, com 47 metros de comprimento. O bolo foi orçado em R$ 65,1 mil e o anúncio gerou revolta na população.

De acordo com a Prefeitura, esse tipo de homenagem com um bolo gigante não é inédita no Brasil, já que vários municípios, inclusive em Mato Grosso, já fizeram a mesma homenagem em suas comemorações.

Em nota, a Prefeitura informou que uma única empresa está habilitada para o serviço e foi escolhida após um processo de credenciamento e uma licitação de dispensa. A empresa terá que seguir todas as normas de higiene e mobilizar vários profissionais para preparar a iguaria.

Em edital publicado no Diário Oficial, foi informado que o valor estimado foi obtido através de pesquisa de preços, desenvolvida de forma ampla, a fim de obter o melhor valor de mercado/preço praticado.

Ainda segundo o edital, serão implantadas grades de proteção em torno do bolo que será montado em frente à prefeitura, na área central da cidade, com o objetivo manter organização do evento, com ordem na fila formada para recebimento do bolo e fornecer segurança adequada ao público que prestigiará o evento.

“Alta Floresta vive um momento especial e a prefeitura está empenhada em continuar promovendo ações para o desenvolvimento do município. Portanto, repudiamos qualquer tentativa leviana de manchar as comemorações de aniversário da nossa querida Alta Floresta”, diz o município.

