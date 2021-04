Bolsonaro é acusado de não repassar dinheiro para pandemia

O Orçamento deste ano ainda não foi sancionado, mas, ao que tudo indica, o governo terá R$ 9 bilhões extra cedidos pelos deputados para a crise sanitária. | José Cruz/Agência Brasil

De acordo com o texto, a União não havia repassado nenhum recurso aos estados e municípios até março deste ano.

Dentre as diversas polêmicas e acusações que Jair Bolsonaro está envolvido, assim como o restante da família dele, a recente CPI da Covid, instalada na semana passada, e que pretende investigar as ações do governo federal no combate a pandemia, mexeu um pouco com o presidente.

O Tribunal de Contas da União (TCU) produziu um relatório em que aponta a omissão do governo federal no combate à pandemia neste ano. O documento será avaliado pela CPI da Covid no Senado. De acordo com o texto, a União não havia repassado nenhum recurso aos estados e municípios até março deste ano.

Segundo o TCU, “não constam dotações para as despesas de combate à pandemia” na lei orçamentária de 2021 (LDO) preparada pelo governo. No ano passado, a LDO previa R$ 63,7 bilhões para o combate direto à crise provocada pelo novo coronavírus.

“O Ministério da Saúde dispõe de R$ 20,05 bilhões para aplicação direta, em 2021, porém, R$ 19,9 bilhões estão reservados para despesas relativas à vacinação da população”, diz o TCU no relatório.

“Tal situação mostra-se preocupante, ainda mais nesse cenário de recrudescimento da contaminação e mortalidade”, completa.

Segundo informações do UOL, o TCU afirma que boa parte desse valor, restou dos R$ 24,5 bilhões que o Brasil disponha em 2020 para ingressar no consórcio Covax Facility, da Organização Mundial da Saúde (OMS), o que não aconteceu.

No ano passado, boa parte dos recursos foi destinada ao auxílio emergencial e ao Benefício emergencial (BEm), para a crise econômica.

O Orçamento deste ano ainda não foi sancionado, mas, ao que tudo indica, o governo terá R$ 9 bilhões extra cedidos pelos deputados para a crise sanitária. Para isso, vetará R$ 10,5 bi em emendas parlamentares.

Com Informações IG

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...