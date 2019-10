Operação Verde Brasil combateu 1835 focos de incêndio em dois meses

(Foto: Ala 6/FAB)A operação teve por finalidade o combate a incêndios florestais e crimes ambientais na região da Amazônia

O Ministério da Defesa divulgou nesta terça-feira (29/10) os resultados alcançados em dois meses de Operação Verde Brasil, que foi criada após o aumento de queimadas vistas na Amazônia. De 24 de agosto a 24 de outubro, 1835 focos de incêndio foram combatidos.

No mesmo período, mais de R$ 140 milhões em multas foram arrecadados pelo ministério. Ao todo, 10 mil pessoas foram colocadas à disposição da operação. Durante os dois meses, 127 pessoas foram detidas e 178 embarcações apreendidas. Nem todas as pessoas detidas tem relacionamento com o início de queimadas na área. Algumas foram detidas por outros crimes ambientais.

Ao comentar o resultado da operação, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, se disse orgulhoso. “Aquilo que a Amazônia estava em chamas não foi bem assim. Os focos de calor no bioma Amazônia tendem a ficar abaixo da média histórica este ano”, disse.

O ministro ainda não apresentou os dados para o presidente Jair Bolsonaro, que está em viagem. Azevedo diz que aguarda orientações para ações preventivas, mas afirma que o uso da Garantia da Lei e da Ordem Ambiental (GLOA) não pode ser vista como algo “normal”. “GLO é uma coisa muito extraordinária e deve ser eventual”, disse.

“Fiquei orgulhoso de ver as Forças Armadas junto com outras agências atuando muito bem. Foram esforços conjuntos que tenho certeza que estão se repetindo no problema do vazamento de óleo”, ressaltou o ministro.

O assunto também foi abordado na coletiva. Segundo o ministro, os processos ainda estão sendo aperfeiçoados. “É inédito esse fato e o Brasil recebeu isso. Não sabemos ainda qual será a duração“, declarou sobre as manchas de óleo encontradas em algumas praias brasileiras.

De acordo com uma apresentação feita por Fernando Azevedo, os objetivos da operação “Amazônia Azul, Mar limpo é vida”, que desenvolve ações de resposta para o aparecimento de manchas são a limpeza, o monitoramento, e a apuração de responsabilidades.

ME Maria Eduarda Cardim

