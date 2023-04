Edital ICMBio 2023: Seleção aberta para Agente Ambiental

Mesmo com concurso previsto, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade anunciou novas inscrições para vagas temporárias. Veja como fazer.

Um dos órgãos com novo concurso previsto para sair em 2023, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) divulgou a portaria 977 no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 12 de abril, abrindo inscrições para vagas temporárias no cargo de Agente temporário ambiental para a brigada de prevenção e combate a incêndios.

Na última terça-feira, dia 11, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou um novo concurso para preenchimento de pessoal efetivo no ICMBio, no Ibama e no próprio Ministério do Meio Ambiente. A expectativa é que a autorização para o novo concurso seja publicada em breve pela ministra de gestão, Esther Dweck.

Concurso ICMBio oferta vagas para agente

Embora a publicação da portaria no Diário Oficial da União para os agentes temporários não indique a oferta de vagas ou a distribuição por estados, as informações estarão disponíveis a qualquer momento com a liberação dos respectivos editais, acessíveis na página eletrônica da instituição.

Desde o dia 06 de abril, a página do ICMBio já inclui um link para as novas seleções temporárias, que ocorrerão em duas modalidades:

Gerências Regionais

Centros Nacionais de Pesquisas.

O processo seletivo envolverá duas fases: testes de aptidão física e habilidade no uso de ferramentas agrícolas, além da análise curricular.

Vagas para efetivos abrem quando?

Para as vagas efetivas, o ICMBio aguarda a autorização de um pedido de concurso encaminhado em 2022 para preencher um total de 730 vagas, sendo 467 para técnicos que exigem ensino médio e 263 para analistas que exigem nível superior.

Os técnicos têm remuneração inicial de R$ 3.605,34, enquanto os analistas de nível superior têm remuneração inicial de R$ 8.089,64. Há ainda vale alimentação de R$ 658,00.

A distribuição das vagas do pedido feito para técnicos é a seguinte: 438 vagas para técnicos administrativos e 29 vagas para técnicos ambientais. Já para os analistas de nível superior, serão 189 vagas para analistas ambientais e 74 vagas para analistas administrativos.

Última seleção do concurso ICMBio está em andamento

O concurso ICMBIO mais recente ainda está em andamento, tendo iniciado em 2021, com o objetivo de preencher 171 vagas, sendo 110 para técnicos ambientais e 61 para analistas ambientais.

O Cebraspe foi a banca organizadora responsável pelo processo seletivo. Os aprovados serão alocados nos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia. As provas abrangeram as seguintes disciplinas: língua portuguesa, noções de gestão, direito administrativo, legislação, integridade pública, atualidades, informática e conhecimentos específicos. As nomeações destes aprovados também ocorrerão no decorrer deste ano. Veja como foi o concurso e o edital:

Quais as seleções temporárias do concurso ICMBio?

Desde o dia 06 de abril, a página do ICMBio já inclui um link para as novas seleções temporárias, que ocorrerão em duas modalidades: Gerências Regionais e Centros Nacionais de Pesquisas. O processo seletivo envolverá duas fases: testes de aptidão física e habilidade no uso de ferramentas agrícolas, além da análise curricular.

Qual o cargo para as vagas temporárias do concurso ICMBio?

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) divulgou a portaria 977, de 31 de maio, no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 12 de abril, para o início do recebimento de inscrições para vagas temporárias na área de agente temporário ambiental – brigada de prevenção e combate a incêndios.

