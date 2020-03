Operações da PM no combate a crimes abordaram mais de 13 mil pessoas em Monte Alegre

Operação da Polícia Militar em Monte Alegre, no oeste do Pará — Foto: 18° BPM/Divulgação

Foram 571 operações diversas realizadas pelo 18° Batalhão Gurupatuba ao longo do mês de fevereiro.

Operações diversas têm sido realizadas pelo 18° Batalhão de Polícia Militar (Batalhão Gurupatuba) em Monte Alegre e Prainha, oeste do Pará, com o objetivo de combater a criminalidade, em especial, roubo, homicídios e tráfico de drogas. Ao longo do mês de fevereiro, a instituição realizou 571 operações e abordou mais de 13 mil pessoas.

O Batalhão Gurupatuba conta com sete postos policiais destacados em zonas rurais. As operações que envolvem todo o efetivo, alternadamente, são realizadas com o objetivo de manter a ordem pública através de barreiras, incursões e presença ostensiva dos policiais nas ruas.

Para o comandante do 18° BPM, as operações são necessárias e têm tido resultados muito positivos no sentido de inibir ações criminosas na área de abrangência do batalhão, tanto em Monte Alegre quanto no município de Prainha.

“A abordagem tem sido a nossa principal ação de apreensões no combate ao crime. Temos duas PA’s (estradas) de fluxo muito intenso, além de uma área de atuação bastante grande. Buscamos a utilização da estatística criminal no planejamento das ações com inteligência, proatividade e prevenção à criminalidade. Abordar é necessário para a segurança de todos”, destacou o comandante do Batalhão Gurupatuba, Major Eduardo Carvalho.

Dados Produtivos 18° BPM – fevereiro de 2020

Operações diversas – 571;

Pessoas abordadas – 13.668;

Armas de fogo apreendidas – 04;

Simulacro – 01;

Arma branca apreendida – 03;

Veículos abordados – 4.870;

Veículos recuperados – 03;

Drogas aprendidas – 222 gramas;

Apresentações por delitos – 53;

BAPM (Atendimento Policial) – 4.330;

Prevenções ativas – 3.104

