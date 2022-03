Operário sobrevive após levar choque e cair de prédio de três andares no Pará

(Foto:Reprodução) – O operário identificado como Miguel Alves, de 44 anos, caiu na manhã de quinta-feira, 24, de uma obra em um prédio de três andares no município de Portel, no Pará. De acordo com informações preliminares, ele teria levado um choque e despencado de uma altura de aproximadamente nove metros.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal da cidade marajoara, onde passa por avaliação e exames. (As informações são do Notícia Marajó).

Segundo a Guarda Municipal, que estava próxima do local do acidente, Miguel estava trabalhando e possivelmente teria encostado a régua de reboco na fiação elétrica. Com o choque, caiu em cima do meio fio. Os guardas fizeram o isolamento da área e chamaram o resgate do Samu.

Os socorristas do Samu encontraram o operário consciente e com queimaduras nos braços.

O Hospital Municipal de Portel confirmou as queimaduras nos braços e acrescentou que Miguel sofreu cortes no rosto e fratura no nariz. Segundo os médicos, a situação é estável e ele ficará sob vigilância hospitalar.

