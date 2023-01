Orçamento para 2023 ultrapassa os R$185 milhões em Novo Progresso

(Imagem ilustrativa Reprodução Internet) – O orçamento municipal, que este ano será de R$ 185.188 .000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MILHÕES E CENTO E OITENTA E OITO MIL REAIS), foi sancionado na Lei LEI Nº 670/2022, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 (LOA 2023-Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Novo Progresso para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada pela Câmara Municipal prevê que a cidade ultrapasse R$ 185 milhões em arrecadação pela primeira vez, impulsionada pela retomada da economia pós-pandemia, com aumento significativo da arrecadação.

Em relação ao plano de metas, as áreas de educação e obras serão as mais contempladas com recursos. Estão previstos, por exemplo; R$ 65 milhões para educação, R$ 41.087 milhões para obras, R$ 33.800 milhões para saúde, R$ 7.723 milhões para secretaria de administração, R$ 6.690 milhões para secretaria de finanças, R$ 6.063 para ação social, R$ 3.315 milhões para agricultura, R$ 2.455 milhões para o gabinete do prefeito e R$ 1.455 milhões para secretaria de governo.

Veja orçamento completo do município de Novo Progresso clique AQUI

Veja três secretarias que vai receber maio montante

Orçamento da Câmara Municipal de Novo Progresso para 2023 será de mais de R$ 5 milhões

A Câmara Municipal de Novo Progresso, terá um orçamento de R$ 5.185,00 (Cinco milhões e cento e oitenta e cinco mil reais ) neste ano. O valor consta no PL (Projeto de Lei) 5670/2022, que trata da LOA (Lei Orçamentária Anual) 2023, e é o mesmo aprovado pela Câmara Municipal de Novo Progresso, no final de dezembro.

A expectativa é que o montante seja distribuído entre as principais despesas, como administração da Unidade, que agora conta com 11 salas para os vereadores.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/01/2023/09:43:32

