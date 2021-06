Prefeito Gelson Dill recebe comitiva do empresário Blairo Maggi em Novo Progresso

O ex-governador Blairo Maggi e sua equipe passaram por Novo Progresso neste sábado (12), e foram recepcionados pelo prefeito Gelson Dill (MDB).

O encontro foi em um estabelecimento (Restaurante) de Novo Progresso.

O anuncio foi feito pelo prefeito em rede social.

A visita teve companhia do Ex. Ministro Blairo Maggi, Prefeito de Lucas do Rio Verde Miguel Vaz, Empresários Luiz Antonio Pagot, Guilherme Quintela e Outros. Assunto em debate foi as melhorias na BR 163, e a Ferrovia Ferrogrão;

