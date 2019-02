Os cachorros que protegem mulheres de parceiros violentos na Espanha

“É maravilhoso se dar conta de que ninguém vai te machucar de novo”, diz America Gallon, outra mulher que aderiu ao projeto. Por BBC Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quando se inscrevem, as mulheres são entrevistadas por um psicólogo. Depois que a moradia é examinada por um especialista em comportamento animal, e após um curso introdutório acompanhado pela polícia, segundo o El País, começam as horas de treinamento, em que Mariscal e sua equipe escolhem o cão mais adequado para o nova dona.

You May Also Like