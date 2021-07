Ossada de criança é encontrada dentro de mochila em cemitério no Pará

Perito criminal do IML remove a ossada encontrada dentro de uma mochila no cemitério da Vila Curuçambaba (Foto:Reprodução / Polícia Militar)

A polícia investiga o caso para identificar quem teria se desfeito do corpo de forma tão incomum

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores da área rural de Cametá, no Baixo Tocantins, acionaram os agentes de segurança informando sobre ossos encontrados dentro de um mochila no cemitério de Curuçambaba, nesta quinta-feira (1º).

A polícia não demorou a se deslocar para o local e acompanhada do administrador do cemitério, localizou a ossada humana, a princípio, identificada como sendo de uma criança. Os ossos estavam dentro de uma mochila.

O material foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) para a confirmação se, de fato, trata-se de parte de ossos de criança. Desde a localização no final da manhã desta quinta-feira, os agentes realizam uma “varredura” nas proximidades do cemitério, na Vila de Curuçambaba, conversando com os moradores, na tentativa de informações sobre um eventual desaparecimento de criança na comunidade, mas até então não há notícias de qualquer sumiço de menina ou menino da comunidade.

A polícia segue com as buscas para identificar quem teria se desfeito do corpo de modo tão incomum.

