Ousados, pichadores continuam deixando suas marcas em Novo Progresso

(fotos:Via WhatsApp) – Pichadores continuam desafiando as autoridades, expandindo as ações para outros bairros como é possível observar com a frase deixada no inicio desta semana, na mureta de proteção de uma ponte de concreto na rodovia BR 163, no perímetro urbano da cidade de Novo Progresso. Neste local foi pichado “Dia do Fogo!” Em outra pichação em um prédio comercial ,um símbolo e a palavra RUSSO, na outra lateral da ponte foi pichado BRUXA com símbolo e a indicação para seguir RUSSO.

O problema não está concentrado apenas na região central da cidade, mas também nos bairros, uma vez que os pichadores não perdem a oportunidade de deixar suas marcas nos muros das casas e comércios, não temos informações de prédios públicos.

Na semana passada um murro de residência do Bairro Vista Alegre-2, foi pichado e ainda estão colocando o terror, jogando bombinhas nas residências.

Moradores enviaram vídeos e imagens do vandalismo e pedem ajuda da policia para coibir ação dos infratores.

No Brasil, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), que estipula pena de detenção de 03 meses a 01 ano, e multa, para quem pichar, grafitar ou por qualquer meio manchar edificação ou monumento urbano.

Quem ver atos como este de vandalismo e pichações pode acionar a polícia anonimamente, isso faz com que a população ajude cuidar e zelar pelo patrimônio público que beneficia toda a comunidade.

