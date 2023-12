Governo quer assentar mil famílias após tragédia em Parauapebas

Após o incêndio ocorrido no Acampamento Terra e Liberdade, localizado no município paraense de Parauapebas, com nove mortos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar informou que segue em negociação para o assentamento definitivo das cerca de mil famílias que vivem na área. Elas também vão ser cadastradas e as áreas passíveis de serem utilizadas para fins de reforma agrária na região vão ser vistoriadas.

As ações foram discutidas em uma reunião nesta segunda-feira (11) entre ministro da pasta, Paulo Teixeira, o presidente do Incra, César Aldrighi, gestores públicos do Pará e lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. Segundo o MST, o acampamento Terra e Liberdade fica a cinco quilômetros das fazendas chamadas de Santa Maria e Três Marias, que seriam latifúndios improdutivos de terras griladas.

O incêndio ocorreu na noite do último sábado (9). Das nove vítimas, seis eram moradoras do acampamento e três trabalhadoras da empresa G5 Internet. Segundo relatos, os trabalhadores da empresa realizavam a instalação da fiação de internet no acampamento quando houve um erro na operação e uma antena tocou a rede de alta tensão, ocasionando a morte imediata dos trabalhadores e provocando o incêndio que atingiu alguns barracos do acampamento. Pelo menos, outras oito pessoas ficaram feridas. Uma delas permanece internada no Hospital Geral de Parauapebas com queimaduras de segundo grau e apresenta um quadro estável.

O Delegado da Polícia Civil, João Abel, explica como está o trabalho de investigação. “A Polícia Civil instaurou o inquérito policial para apurar as causas do crime e paralelamente a isso, né? Os peritos compareceram ao local do fato para realizar a perícia, então nós estamos aguardando o laudo pericial para podermos dar andamento no inquérito”.

Em nota, a empresa G5 Internet lamentou profundamente o falecimento dos colaboradores Gabriel Pereira da Silva, Geovane Pereira dos Santos e Francisco do Nascimento Sousa Júnior. O velório coletivo das vítimas do acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira.

Fonte: Agência Brasil / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2023/17:07:07

