Único no oeste do Pará, ambulatório de feridas do HRBA recupera pacientes com tratamento pelo SUS

Ambulatório de feridas utiliza tecnologias para tratar das lesões – (Foto>Instituto Mais Saúde)

Profissionais utilizam tecnologias, como laserterapia e ozonioterapia, para a cura das lesões. Usuários participaram de encontro com direção e agradeceram atendimento

Único no oeste do Pará, o ambulatório de feridas do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA) atua na recuperação de pacientes atendidos pelo SUS. O espaço conta com dois enfermeiros e três técnicos de enfermagem, que atendem pacientes encaminhados de outros setores do hospital para o serviço.

“A lesão era muito grande e foi até cogitado a cirurgia. Mas, conforme fomos realizando o tratamento, graças a Deus fechou e hoje eu tenho só uma cicatriz. No início, eu vinha diariamente pela manhã e a tarde para o ambulatório por conta do tamanho da ferida. E eu só tenho a agradecer pelo trabalho e dedicação de todos”, relata José Roberto Buoso, 53 anos, sobre o que ele passou em um ano de atendimento no ambulatório do HRBA, em Santarém, oeste paraense.

Após 66 dias internado em tratamento de covid-19, em 2020, o paciente adquiriu uma lesão por pressão nas costas que chegou a medir 33 cm por 22 cm. Ele contou com o acompanhamento de profissionais do ambulatório e a ferida foi curada. “É muito bom estar aqui e poder contar a minha história. E isso se deve ao atendimento do hospital, que é muito importante. Sem vocês, eu não estaria aqui”, agradeceu.

Quem também foi atendido pelo ambulatório de feridas foi Lucivaldo da Silva Costa, 40 anos, que deu entrada no HRBA, também em 2020, após um acidente em uma balsa, que ocasionou em uma lesão grave em parte do lado direito do corpo. Diante disso, ele precisou ficar seis meses internado na unidade e, mesmo depois de sair do hospital, ele contou com as visitas dos profissionais do ambulatório para realizar os curativos.

A lesão de Lucivaldo chegou a medir 78 cm por 32 cm e até hoje o paciente continua a receber os atendimentos da equipe do HRBA, mas já visitando o hospital. “Eu só tenho a agradecer a Deus porque nem andar eu conseguia. Hoje, ando sozinho, a vida continua e a gente vai melhorando devagar”, contou.

Os dois participaram de um encontro com a direção e colaboradores que atuaram no tratamento dele dentro da unidade, que pertence ao Governo do Pará, e administrada pelo Instituto Mais Saúde. Durante a reunião, os usuários tiveram a oportunidade de relatar como foi a experiência no HRBA, fazer críticas, sugestões e agradecer pelo atendimento humanizado que receberam.

“Para nós, é um momento muito importante. Ouvimos nossos usuários, conhecemos a experiência de cada um e isso nos ajuda a melhorar cada vez mais. Os dois ressaltaram muito a importância do atendimento no ambulatório de feridas na recuperação deles e isso nos deixa muito feliz, nos faz ter certeza que estamos no caminho certo, ofertando um serviço de excelência aos nossos pacientes”, afirmou o diretor-geral da unidade, Gean Francisco Cercal.

Lesões e feridas – O ambulatório de feridas do HRBA atende pacientes encaminhados de outros setores do hospital para o serviço. Os profissionais utilizam técnicas e tecnologias novas, como a ozonioterapia e a laserterapia, para a diminuição e a cura das lesões.

São realizados, em média, 400 curativos por mês, entre feridas crônicas, pós-operatórias, retirada de pontos com curativo, feridas oncológicas e continuidade dos curativos pós-internação. O ambulatório atende pacientes com perfis oncológico, vascular, pós-cirúrgico, urológico, entre outros.

“No hospital é ofertado um leque de conhecimento, baseado em protocolos nacionais e internacionais para recuperar os nossos pacientes. Fazemos um tratamento especializado que é único na rede pública em toda a nossa região. Nossa intenção é o fechamento dessas lesões o mais rápido possível para que esse usuário possa retornar à rotina normal com qualidade de vida”, explicou o enfermeiro Domício Farias, que é responsável pelo time cuidador de pele e é habilitado em novas tecnologias de coberturas de curativos, laserterapia e ozonioterapia.

Serviço

O HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 29 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Ascom HRBA/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2023/14:18:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...