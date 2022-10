PF e MPT investigam denúncias de coação eleitoral no Pará

Agentes da PF investigam denúncias de assédio eleitoral em empresa no município de Bonito, no nordeste paraense. | (Foto: Divulgação/Ascom PF).

Superiores hierárquicos estariam coagindo funcionários de uma empresa instalada no município de Bonito, no nordeste do Estado, a votar em determinado candidato à presidência da República.

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público do Pará (MPT), deflagrou na última terça-feira (25) a Operação Barbicacho, com o objetivo de investigar denúncias de coação eleitoral no município de Bonito, no nordeste do Estado.

A operação, que prossegue nesta quarta-feira (26), conta com a participação de policiais federais, procuradores do trabalho e auditores fiscais do trabalho. Durante a ação, funcionários foram entrevistados e documentos recolhidos, com vistas a confirmar os supostos crimes eleitorais.

As investigações iniciaram após a divulgação de conversas em grupos de aplicativo de mensagens, nas quais superiores hierárquicos veiculavam orientações e direcionamentos para que os empregados votassem em determinado candidato à Presidência da República, no segundo turno das eleições 2022.

Caso as denúncias sejam confirmadas, os responsáveis pelas práticas de assédio e coação eleitoral serão indiciados e um inquérito será aberto e encaminhado à Justiça. Se os indícios não comprovarem a hipótese criminal, o caso será arquivado.

Segundo o comando da ação, a operação foi batizada de “barbicacho” por este ser um termo que remete ao voto de cabresto.

DENUNCIE

A Polícia Federal ressalta que a participação da sociedade ao denunciar situações que possam interferir na livre manifestação do voto é muito importante, além de outros crimes eleitorais. Para receber essas denúncias, o telefone do plantão da PF funciona 24 horas por dia no número 3214-8014. (DOL, com informações Ascom PF).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/10:09:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...