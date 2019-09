Chove granizo em Sinop (MT) e ventos fortes causam estragos

Granizo em Sinop (Foto Reprodução) – Choveu forte e com granizo, há pouco, em uma parte do município de Sinop. Na região das chácaras Planalto e também nas proximidades do trevo de acesso a Claudia choveu granizo. Moradores ficaram surpresos com as pequenas pedras de gelo e alguns se assustaram.

Uma moradora disse, ao Só Notícias, que algumas telhas de casas no setor de chácaras acabaram se quebrando.

Na área central e em alguns bairros também ventou mas não choveu. Na avenida dos Pinheiros caiu uma árvore e por muito pouco não atingiu um carro. Na praça Plínio Callegaro, na área central de Sinop, outra árvore caiu. Outra caiu no bairro Santa Rita.

Bombeiros receberam diversas chamadas para atendimentos. Um poste de madeira da rede elétrica e com cabos de telefonia caiu na rua dos Eucaliptos.

Diversas placas com publicidade em vários pontos da cidade também caíram. Em alguns bairros houve interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O pórtico na frente da Unemat campus Aquarela acabou caindo e as aulas esta noite foram suspensas. Não houve feridos.

Uma casa de alvenaria no Jardim Califórnia – região do Daury Riva – ficou completamente destelhada e os móveis molharam. Outras tiveram danos parciais. Não houve feridos.

Há pouco, ventos fortes também derrubaram a cobertura de um posto de combustíveis em Matupá (250 km de Sinop). Esta tarde também choveu granizo em Cuiabá. Neste domingo à noite, causaram estragos também em Sorriso, inclusive em uma Unidade de Pronto Atendimento, em Lucas do Rio Verde caíram 6 postes da rede elétrica e em Alta Floresta a torre de uma rádio foi abaixo.

Fonte: Sónoticias

23/09/2019 18:02

