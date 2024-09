Pacientes têm avanços na mobilidade com a hidroterapia no Hospital Abelardo Santos; em Belém | PA

Foto: Divulgação | Em quase dois anos, a unidade realizou mais de 8 mil procedimentos.

Irene Ferreira, 55 anos, leva uma rotina de trabalho intensa, passando horas em pé e realizando esforços repetitivos. A auxiliar de cozinha contou que com o tempo começou a sentir fortes dores lombares. Após ser avaliada por um médico, ela foi encaminhada para o serviço de fisioterapia do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), onde iniciou um plano terapêutico com sessões de hidroterapia, e aprova o tratamento.

“Foi uma necessidade que surgiu, e graças a Deus eu pude contar com o suporte do Hospital Abelardo Santos”, reconhece Irene Ferreira, após duas semanas de terapia. Ela acrescenta ainda: “além de aliviar as dores e fortalecer os músculos, a hidroterapia é uma atividade de menor impacto que está restaurando meus movimentos e minha qualidade de vida rapidamente”.

Fazendo pela primeira vez hidroterapia na unidade, a doméstica Amarilze Mendes, 55 anos, está ansiosa pelo resultado. “O início do meu tratamento para dores nas pernas começou com medicamentos, mas que não surtiram efeito, pois as dores continuaram. Foi quando um especialista recomendou os exercícios na água, e eu aceitei. Agora estou nesse processo que, eu creio, fará a diferença na minha vida”.

O serviço de hidroterapia oferecido pelo HRAS, unidade de saúde do Governo do Pará, é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse atendimento é acessível tanto para os pacientes que já estão em tratamento na unidade quanto para aqueles que são encaminhados pela clínica médica, por meio do sistema de regulação da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa).

Benefícios

Desde o início do serviço de hidroterapia, em setembro de 2022, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, localizado no distrito de Icoaraci, em Belém, realizou mais de 8 mil procedimentos até agosto de 2024. O serviço é destinado a pacientes entre 20 e 80 anos, mediante avaliação médica, e funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. Cada sessão tem duração de 45 minutos a uma hora.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Segundo a fisioterapeuta, Lauri Jane Barbosa, os exercícios realizados na água utilizam diversos equipamentos, como flutuantes, bolas, camas elásticas e bicicletas. “Tudo isso contribui para a reabilitação de diversas patologias, como artrite e artrose, além de auxiliar na recuperação funcional em casos de disfunção músculo-esquelética e neurofuncional em alguns casos”, afirmou.

Lauri Jane ressalta que a reabilitação serve ainda para pacientes que passaram por cirurgias neurológicas e vasculares, bem como para pessoas que sofreram traumas e estão em tratamento na unidade. É importante ressaltar que, além das sessões de hidroterapia na piscina, os usuários têm também acesso a um estúdio completo, que é parte da infraestrutura exclusiva do Hospital Abelardo Santos.

“Com a fisioterapia na água, conseguimos proporcionar relaxamento muscular. Ao quase ‘zerar a gravidade’, os pacientes conseguem realizar movimentos que não eram possíveis em solo. Dessa forma, promovemos o ganho de movimento e o fortalecimento da musculatura, para que, após a alta, eles possam se engajar em atividades físicas fora do ambiente ambulatorial”, explicou a fisioterapeuta.

Confira outros benefícios da fisioterapia na água:

Redução da inflamação: Além de acelerar o processo de recuperação de lesões;

Mobilidade: Proporciona suporte e reduz a carga sobre as articulações, facilitando a realização e melhorando a amplitude dos movimentos;

Circulação: Promovendo maior eficiência na circulação sanguínea e linfática;

Flexibilidade: Pois a imersão em água facilita a execução de alongamentos e exercícios;

Redução do estresse: O ambiente relaxante promove o bem-estar mental;

Melhora da Coordenação: Pois ajudam no equilíbrio devido à resistência que a água oferece;

Perda de peso: Já que queima calorias, especialmente quando combinado com uma dieta equilibrada;

Estímulo ao sistema respiratório: Melhorando a capacidade pulmonar;

Referência

Para a diretora-geral do HRAS, Aline Oliveira, a hidroterapia é uma parte fundamental do serviço do hospital. “É gratificante ver os relatos dos pacientes como a Irene Ferreira e a Amarilze Mendes após experimentarem melhorias tão rápidas e eficazes em sua qualidade de vida. Nosso compromisso é garantir que todos os pacientes recebam ferramentas eficazes para a plena recuperação”.

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, localizado no distrito de Icoaraci, é a maior unidade pública do governo do Pará. A instituição é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Conta com um serviço de pediatria de urgência e emergência, além de leitos clínicos.

A unidade é referência no atendimento à mulher e à criança, em quatro frentes pediátricas: pronto-socorro, cirurgia, internação clínica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além do acolhimento nas Unidades de Cuidados Intermediários (UCIn). A pediatria do HRAS está estruturada com 10 leitos de UTI, 25 leitos de clínica pediátrica e um pronto-socorro infantil, com atendimento 24 horas.

Fonte: ASCOM HRAS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2024/13:57:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...